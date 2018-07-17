Во Львове растет количество пострадавших от отравления в местном кафе

Как сообщили в Департаменте по вопросам защиты гражданского населения региона, по состоянию на вечер понедельника, 16 июля, из больницы выписали восемь человек, в стационаре остаются 19 человек.

Еще два человека, среди которых ребенок 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек.