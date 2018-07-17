В здании НАБУ усилили меры безопасности

Об этом сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

Отметим, что несколько протестующих прорвались внутрь здания НАБУ. Там нарушители порядка поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen

По ее словам, полиция наблюдала за происходящим, однако вмешалась только в тот момент, когда неизвестные начали крушить мебель. Правоохранители вывели их из здания.

В настоящее время периметр защищен, а также усилены меры безопасности. Также представительство ведомства собирает видео с камер наблюдения для предоставления доказательной базы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", протестующие продолжают находиться снаружи здания НАБУ даже сейчас, а полиция наблюдает. Двери в здание заблокированы, стоит охрана.