В центре Киева снова проведут экспертизы в деле расстрела Майдана

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что следственные эксперименты организовывались и на этапе до передачи в суды обвинений, в суде в 2015-16 годах, а также во время судебного рассмотрения этих дел.

В то же время он отметил, что по разным причинам те эксперименты или не были завершены, или появились новые видеозаписи и другие доказательства, на основе которых необходимо проводить дополнительные эксперименты.

Горбатюк отметил, что крайний срок в 3 месяца на проведение экспертиз выбран с учетом всех возможных факторов, которые могут влиять на эти эксперименты. Однако он не исключил, что эксперименты могут быть завершены и к указанному сроку.

Как сообщал "УРА-Информ", 13 июля, ушел из жизни один из активных участников Майдана, доброволец батальона Нацгвардии Донбасс Андрей Иванов. Как сообщают украинские СМИ, 53-летний мужчина умер от инфаркта.