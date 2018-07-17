13:32 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Миргороде прогремел взрыв, пострадал мужчина

В городе Миргород Полтавской области во вторник, утром, 17 июля прогремел взрыв.

В Миргороде прогремел взрыв, пострадал мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина. Как сообщил на свой страничке в Facebook спикер областной полиции Юрий Сулаев, мужчина шел домой и когда открыл ворота, прогремел взрыв неизвестного предмета.

Мужчина получил травму ноги. Скорая помощь увезла его в больницу. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге Днепропетровской области произоше взрыв в многоэтажке, в результате чего пострадали три человека. Как сообщили в полиции, причиной стал взрыв бытового газа. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.


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