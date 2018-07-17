В Миргороде прогремел взрыв, пострадал мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина. Как сообщил на свой страничке в Facebook спикер областной полиции Юрий Сулаев, мужчина шел домой и когда открыл ворота, прогремел взрыв неизвестного предмета.

Мужчина получил травму ноги. Скорая помощь увезла его в больницу. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге Днепропетровской области произоше взрыв в многоэтажке, в результате чего пострадали три человека. Как сообщили в полиции, причиной стал взрыв бытового газа. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.