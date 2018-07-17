В Кривом Роге прогремел ночью прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Около десяти часов вечера в Терновском районе на улице Чаривна в многоэтажном доме, по предварительным данным взорвался газ. В результате инцидента пострадали три человека. При этом среди травмированных - ребенок.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, люди услышали сильный взрыв на восьмом этаже и вызвали правоохранителей.

Уже на месте спасатели установили, что взрывной волной полностью разрушены две квартиры и частично повреждено пять квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на восьмом этаже, наблюдаются трещины по несущие конструкции дома, выбитые окна в квартирах.

Спасатели временно отселили в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Рог. Жители других квартир вернулись в свои дома. Угрозы обрушения нет, - заверили в ГосЧС.

Сейчас сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 июля, ночью в Лиманского отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.