В Киеве задержали лжеминера столичной подземки

Об этом сообщает отдел комуникации полиции Киева.

Отмечается, что благодаря оперативной работе сотрудников столичного управления полиции в метрополитене удалось быстро вычислить анонима.

Как оказалось, подземку "заминировал" шестидесяти летний львовянин. Теперь он может сесть на восемь лет.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что в понедельник утром, 16 июля, в полиции получили анонимный звонок о минировании. Как сказано в сообщении пресс-службы киевского метро в Twitter, на станции проводилась проверка.