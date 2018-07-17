18:13 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали лжеминера столичной подземки

"Минер", который позвонил в полицию и сообщил о заложенной взрывчатке на станции метро "Левобережная".

В Киеве задержали лжеминера столичной подземки

Об этом сообщает отдел комуникации полиции Киева.

Отмечается, что благодаря оперативной работе сотрудников столичного управления полиции в метрополитене удалось быстро вычислить анонима.

Как оказалось, подземку "заминировал" шестидесяти летний львовянин. Теперь он может сесть на восемь лет.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что в понедельник утром, 16 июля, в полиции получили анонимный звонок о минировании. Как сказано в сообщении пресс-службы киевского метро в Twitter, на станции проводилась проверка.


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