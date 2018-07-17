01:00 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве разоблачили подпольную порностудию

В Шевченковском районе столицы полиция обнаружила и пресекла деятельность очередной виртуальной порностудии.

В Киеве разоблачили подпольную порностудию

Об этом сообщает национальная полиция Украины.

Правоохранители установили, что студия действовала почти полгода.

В обычной квартире злоумышленники обустроили веб-камеры и за деньги предоставляли доступ клиентам к видеотрансляции.

Как сообщили в полиции, во время обысков в виртуальной студии изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, банковские карточки, секс-игрушки и эротическое белье.

Организаторам порно-бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.


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