09:32 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницком после ливня дороги превратились в реки - ФОТО

В Хмельницком в понедельник, 16 июля, прошел сильный дождь.

В Хмельницком после ливня дороги превратились в реки - ФОТО

В результате непогоды улица в районе железнодорожного вокзала оказалась полностью затопленной. Как сообщают очевидцы на своих страницах в Facebook, улицы города буквально превратились в реки.

Под водой оказались проезжие части. Несмотря на это некоторые машины пытаются проехать по затопленным улицам. Кое-где вода достигает людям по колено.

Напомним, в понедельник днем 16 июля, местные жители над Бердянским заливом в Запорожской области не на шутку испугались, увидев огромный "хобот", тянущийся от неба до земли. Такое природное явление для Украины - достаточно редкое.

Как сообщал УРА-Информ, смерч прошел в километре от аквапарка, куда часто приезжают отдыхать туристы и местные жители. Кроме того, торнадо вращалось с огромной скоростью.


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