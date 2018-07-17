В Хмельницком после ливня дороги превратились в реки - ФОТО

В результате непогоды улица в районе железнодорожного вокзала оказалась полностью затопленной. Как сообщают очевидцы на своих страницах в Facebook, улицы города буквально превратились в реки.

Под водой оказались проезжие части. Несмотря на это некоторые машины пытаются проехать по затопленным улицам. Кое-где вода достигает людям по колено.

Напомним, в понедельник днем 16 июля, местные жители над Бердянским заливом в Запорожской области не на шутку испугались, увидев огромный "хобот", тянущийся от неба до земли. Такое природное явление для Украины - достаточно редкое.

Как сообщал УРА-Информ, смерч прошел в километре от аквапарка, куда часто приезжают отдыхать туристы и местные жители. Кроме того, торнадо вращалось с огромной скоростью.