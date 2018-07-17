14:27 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет

В Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан произошло крушение военного самолета, из-за чего погибли пять человек и еще один пострадал. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на представителя морской пехоты.

В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет

Отмечается, что вертолет проводил испытательный полет после ремонта, а затем рухнул вниз с высоты десять метров и загорелся.

Всего на борту находились шесть членов экипажа, пострадавший был госпитализирован.

Сейчас Министерство обороны страны сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области. На этот раз без жертв не обошлось, погиб пилот. Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от села Зарудье Роменского района. В частности, во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.


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