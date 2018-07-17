В детском лагере на Донбассе отравились дети

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается, массовое отравление детей произошло в лагере "Ястребок" Лиманского района. По факту отравления уже возбуждено дело за нарушение санитарных правил.

Сообщается, что вчера, 16 июля, недомогание после ужина почувствовали 60 детей. Они жаловались на тошноту и высокую температуру.

На данный момет с отравлением в больницах находятся 33 ребенка. Всего в лагере более 130 детей.

Как сообщал "УРА-Информ", число пострадавших в результате отравления в кафе быстрого питания Томаш Кебаб в центре Львова выросла до 29 человек.