В Черновицкой области иномарка врезалась в дерево, пострадали четыре человека - ФОТО

В Черновицкой области во вторник, 17 июля, автомобиль Volkswagen-T4 съехал на обочину и столкнулся с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо пассажиров. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в селе Зеленов Кицманского района.
Пострадавших с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу. По предварительным данным водитель иномарки, житель села Слобода-Банилов Вижницкого района, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги на обочину.
Медицинское освидетельствование показало, что 57-летний водитель на момент совершения аварии был трезв.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля в Перечине Закарпатской области председатель Перечинской РГА Олефир устроил ДТП. По заключению Закарпатского областного наркологического диспансера на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла вчера, 15 июля, в больнице.
Олефира отстранили от должности, а 16 июля суд арестовал экс-главу Перечинской РГА до 11 сентября.