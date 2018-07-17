20:35 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане смертник вновь устроил теракт, погибло 20 человек

На севере Афганистана во вторник, 17 июля, вновь прогремел взрыв.

В Афганистане смертник вновь устроил теракт, погибло 20 человек

В результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек. При этом во время атаки погиб командир "Талибана".

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдул Кайюм Бактзоя, это произошел во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".

Напомним, в течение последних дней на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками "ИГИЛ" и "Талибан". По данным Бакизоя, обе стороны потеряли за этот период более 100 боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, ИГИЛ взяла ответственность за теракт у министерства в Афганистане.

В столице Афганистана Кабуле, где накануне в воскресенье, 15 июня, прогремел взрыв возле здания Министерства развития сельских районов, погибли по меньшей мере семь человек. Еще более 15 человек получили ранения.


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