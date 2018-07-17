16:11 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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Авиация РФ разбомбила школу в Сирии

На юго-западе Сирии авиация РФ нанесла удар, который пришелся на школу.

Авиация РФ разбомбила школу в Сирии

Вследствие налета по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети. Об этом сообщает AP со ссылкой на сирийских спасателей.

Как отмечается, один из журналистов, который находится на месте происшествия, насчитал множество раненых, в том числе детей.

Согласно сообщению, в Сирийской гражданской обороне заявили, что здание школы использовалась для укрытия семей, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как сообщал "УРА-Информ", 5 июля сирийские войска и их российские союзники атаковали удерживаемый повстанцами город на юго-западе Сирии. Так, РФ осуществила более 600 авиаударов.


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