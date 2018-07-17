В Одессе из колонии сбежали трое заключенных - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города.

Как отмечается, на свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.

По словам правоохранителей, первые два преступники были осуждены за кражи, третий по 153-й (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

На данный момени сотрудники правоохранительных огрганов и Нацгвардия разыскивают осужденных.

Напомним, как сообщал р"анее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек. ООтмечается, что в штабе полиции Карабобо, погибло 68 человек в результате пожара, поэтому было назначено четырех прокуроров, чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий.