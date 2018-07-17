11:40 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе из колонии сбежали трое заключенных - ФОТО

Во вторник утром, 17 июля, из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных. В частности, побег был совершен в четыре часа утра.

В Одессе из колонии сбежали трое заключенных - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города. 

Как отмечается, на свободе оказались Иван Запорожан 1997 года рождения, Владислав Куспись 1995 года рождения и Вячеслав Загорняк 1992 года рождения.

По словам правоохранителей, первые два преступники были осуждены за кражи, третий по 153-й (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

На данный момени сотрудники правоохранительных огрганов и Нацгвардия разыскивают осужденных.

Напомним, как сообщал р"анее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек. ООтмечается, что в штабе полиции Карабобо, погибло 68 человек в результате пожара, поэтому было назначено четырех прокуроров, чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий.


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