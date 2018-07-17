На Корсике разбился небольшой самолет, есть погибшие

Об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на жандармерию и аварийно-спасательные службы.

Как отмечается, одномоторный самолет Socata TB 20 вылетел из коммуны Гизоначча на востоке острова по направлению к итальянскому острову Эльба. Так, на борту авиалайнера было два человека, которым так и не удалось выжить после крушения.

По словам сотрудников чрезвычайных служб, авиакатастрофа произошла над морем, самолет затонул в 15 метрах от берега. К сожалению, жертвами инцидента стали двое мужчин в возрасте 69 лет.

"Причина аварии пока не установлена", - добавили аварийно-спасательные службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет.