07:45 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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На Гавайях после извержения вулкана пострадали более 20 человек

На Гавайях во вторник утром, 17 июля, вулкана Килауэа выбросил "бомбу" из лавы.

На Гавайях после извержения вулкана пострадали более 20 человек

Она попала в туристическое судно. В результате инцидента пострадали 23 человека, которые в этот момент находились в лодке.

Как сообщает Reuters, Инцидент произошел в районе самого большого острова Гавайи. Во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение. Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

При этом местные власти утверждают, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в мае. Он уже уничтожил жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Как сообща УРА-Информ, в Гватемале отменили поиск почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана. Представитель правительства заявил, что задействованы агентства решили прекратить поиски "из-за того, что этот район является непригодным для жизни и имеет высокий риск".


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