На Гавайях после извержения вулкана пострадали более 20 человек

Она попала в туристическое судно. В результате инцидента пострадали 23 человека, которые в этот момент находились в лодке.

Как сообщает Reuters, Инцидент произошел в районе самого большого острова Гавайи. Во время взрыва вулканической лавы части раскаленной породы упали на крышу лодки и попали в пассажирское отделение. Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы по прибытию в порт. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

При этом местные власти утверждают, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет 220 долларов с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.

Напомним, вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в мае. Он уже уничтожил жилые дома, дороги, коммуникации, автомобили. Полторы тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Как сообща УРА-Информ, в Гватемале отменили поиск почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана. Представитель правительства заявил, что задействованы агентства решили прекратить поиски "из-за того, что этот район является непригодным для жизни и имеет высокий риск".