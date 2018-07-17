Ливни в Японии: подсчитаны жертвы и убытки

Из-за мощных ливней, которые пронеслись по Японии, умерло по меньшей мере 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести.
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.
Так, правительство решило предоставлять населению помощь, всеми силами поддерживать пострадавших жителей и владельцев средних и малых предприятий, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в восстановлении бизнеса.
Согласно информации Японского метеорологического агентства, за последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца.
В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от проливных дождей, максимальная отметка термометра превысила 37 градусов Цельсия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 3 человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня.