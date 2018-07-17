Ливни в Японии: подсчитаны жертвы и убытки

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.

Так, правительство решило предоставлять населению помощь, всеми силами поддерживать пострадавших жителей и владельцев средних и малых предприятий, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в восстановлении бизнеса.

Согласно информации Японского метеорологического агентства, за последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца.

В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от проливных дождей, максимальная отметка термометра превысила 37 градусов Цельсия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 3 человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня.