10:57 17.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за перестрелки в Киеве пострадали четыре человека - ФОТО

В украинской столице поздно ночью 16 июля, произошла перестрелка, в результате которой пострадали четыре человека.

Из-за перестрелки в Киеве пострадали четыре человека - ФОТО

Компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, находящемся рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей, передает сайт "Информатор".

Однако, постоянные покупатели заступились за кассира. Между компаниями началась словесная перепалка, переросшая в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Правоохранители прибывшие на место преступления установили, что пострадали четыре человека. В данное время они находятся в больнице и их жизни ничего не угрожает.

Кстати, позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

Стоит добавить, что на месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Николаеве произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получил один человек. Как сообщает "НикВести", перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана". Пострадавший получил пять огнестрельных ранений.


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