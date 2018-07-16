Во львовском кафе компания молодых людей устроила стрельбу

Сегодня, 16 июня, с самого утра группа неизвестных устроила дебош в одном из львовских кафе, расположенном по улице Владимира Великого.
Как сообщает местная полиция, неизвестные устроили стрельбу из травматического пистолета, угрожали охране, повредили имущество заведения.
Опергруппе, выехавшей на место происшествия, удалось задержать одного из хулиганов. Им оказался 33-летний львовянин. У мужчины нашли устройство для отстрела резиновых пуль.
Сейчас правоохранители продолжают расследование, подозреваемому будет выбрана мера пресечения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во стрельбе в городе Марчелати все пострадавшие оказались выходцами из стран Африки. В полиций уже назвали имя преступника - это житель Италии 28-летний Лука Траини, который уже дал показания. Мужчина утверждает, что совершил поступок на почве своего негативного отношения к чернокожему населению Италии.