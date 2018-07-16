12:38 16.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове массовое отравление фаст-фудом

В результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек.

Во Львове массовое отравление фаст-фудом

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как известно, несовершеннолетний ребенок и еще один человек находятся на амбулаторном лечении, всех других пострадавших госпитализировали. В данное время, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.

Ранее 13 июля в фаст-фуде в центре Львова отравились девять человек. Все пострадавшие питались в заведении расположенном на улице Кулиша.

Полиция возбудила уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отделения охраны здоровья американских штатов Иллинойс и Айова подозревают, что 105 случаев отравления могут быть связаны с салатами в МакДональдс, которые делают на заказ ресторана. С середины мая Иллинойс сообщил о 90 случаях. С конца июня Айова - о 15 случаях. У людей подозревают циклоспориаз.


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