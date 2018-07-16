В Запорожской области прошелся торнадо - ВИДЕО

Видео непогоды можно посмотреть на информационно-аналитическом портале в YouTube.

Отметим, что смерч прошел в километре от аквапарка, куда часто приезжают отдыхать туристы и местные жители. Кроме того, торнадо вращалось с огромной скоростью.

Как отметили очевидцы проишествия, около 10 минут смерч "гулял" над заливом, после чего исчез.

Примечательно, что это первое торнадо, которое фиксируют на побережье Азовского моря. Ранее смерч прошел в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Тогда вихрь также можно было наблюдать над морем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в канадском Онтарио из-за мощного торнадо электричества лишились более 200 тыс граждан. По стране прокатилась непогода - сильные дожди с грозами, мощные ветрянные порыви стали причиной смерти двух канадцев.