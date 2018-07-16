16:58 16.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области прошелся торнадо - ВИДЕО

В понедельник днем 16 июля, местные жители над Бердянским заливом Запорожской области не на шутку перепугались, увидев огромный "хобот", тянущийся от неба до земли. Такое природное явление для Украины такое является достаточно редкое.

В Запорожской области прошелся торнадо - ВИДЕО

Видео непогоды можно посмотреть на информационно-аналитическом портале в YouTube.

Отметим, что смерч прошел в километре от аквапарка, куда часто приезжают отдыхать туристы и местные жители. Кроме того, торнадо вращалось с огромной скоростью.

Как отметили очевидцы проишествия, около 10 минут смерч "гулял" над заливом, после чего исчез.

Примечательно, что это первое торнадо, которое фиксируют на побережье Азовского моря. Ранее смерч прошел в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Тогда вихрь также можно было наблюдать над морем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в канадском Онтарио из-за мощного торнадо электричества лишились более 200 тыс граждан. По стране прокатилась непогода - сильные дожди с грозами, мощные ветрянные порыви стали причиной смерти двух канадцев.


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