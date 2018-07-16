В Сумской области при крушении самолета погиб пилот

Вчера вечером, 15 июля, легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области. На этот раз без жертв не обошлось, погиб пилот.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от села Зарудье Роменского района. В частности, во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.
"В результате происшествия от полученных травм погиб пилот", - говорится в сообщении.
В настоящее время причина падения самолета устанавливается.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в штате Иллинойс, США разбился эвакуационный вертолет Eurocopter 135. Об этом передает Chicago Tribune. Инцидент произошел у трассы № 57 в окрестностях города Чикаго.