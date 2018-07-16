В Москве в кафе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Как сообщил в своем Тwitter мэр Москвы Сергей Собянин, их жизни ничего не угрожает. По информации городского головы, на данный момент на месте взрыва в Москве работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты.

Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на понедельник, 15 июля, горел хостел. В результате инцидент шесть человек пострадали во время пожара. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, одна из пострадавший от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.