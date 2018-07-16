В Херсонской области легковушка слетела в кювет, пострадали пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе полиции области, инцидент произошел около пяти часов утра на автодороге возле села Сергеевка.

По всей видимости 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21103" не справился с управлением и его машина съехала в кювет, где и перевернулась. Скорая помощь увезла в больницу самого водитель и четырех пассажиров с травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на объездной дороге Черновцов произошло столкновение сразу восьми автомобилей, шесть легковых и два грузовика. Об этом сообщает местный сайт "Буковина" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области. К счастью, в таком массовом ДТП никто не пострадал.