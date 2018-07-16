12:19 16.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области произошел взрыв на производстве, есть погибшие – ФОТО

В Харьковской области произошел пожар  на нефтеперерабатывающем предприятии по ул.Химическая, 2, случилось возгорание цистерны с растворителем.

В Харьковской области произошел взрыв на производстве, есть погибшие – ФОТО

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате инцидента погиб 21-летний мужчина.

На момент прибытия спасателей было установлено, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия вблизи резервуарного парка под наливной эстакадой горит автоцистерна на базе автомобиля DAF, емкостью 28 куб. м, в которой находился растворитель.

Общая площадь пожара составляла около 40 кв. м. Была угроза распространения пламени на другие резервуары.

Спасательные подразделения ГСЧС проводили тушение пожара и охлаждение соседних резервуаров. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения, оператора предприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве горел хостел. В результате инцидент шесть человек пострадали во время пожара. Одна из пострадавший от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.


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