В Харьковской области произошел взрыв на производстве, есть погибшие – ФОТО

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате инцидента погиб 21-летний мужчина.

На момент прибытия спасателей было установлено, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия вблизи резервуарного парка под наливной эстакадой горит автоцистерна на базе автомобиля DAF, емкостью 28 куб. м, в которой находился растворитель.

Общая площадь пожара составляла около 40 кв. м. Была угроза распространения пламени на другие резервуары.

Спасательные подразделения ГСЧС проводили тушение пожара и охлаждение соседних резервуаров. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения, оператора предприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве горел хостел. В результате инцидент шесть человек пострадали во время пожара. Одна из пострадавший от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.