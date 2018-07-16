09:15 16.07.2018 | Происшествия | Новости
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В ЮАР произошел пожар на шахте, есть погибшие

Накануне ночью в ЮАР 15 июля, произошел пожар на медной шахте компании Palabora.

В ЮАР произошел пожар на шахте, есть погибшие

Как сообщает агентство Reuters, в результате инцидента пять горняков погибли.

Возгорание произошло на одном из подземных ленточных конвейеров. Инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.

По информации местных СМИ, это уже не первый случай таких проблем на шахтах страны. Так, в начале мая в результате сейсмического толчка на золотодобывающей шахте погибли семь шахтеров.

Также указывается, что ЮАР не является крупным производителем меди, и большинство смертельных инцидентов происходят на золотых и платиновых шахтах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в поселке Удачное произошел взрыв на шахте "Покровская". Один из пострадавших горняков находится в тяжелом состоянии.


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