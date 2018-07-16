13:12 16.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В истории со взрывом на Ровенском полигоне назначена еще одна экспертиза

Во время проведения служебного расследования относительно трагедии произошедшей на Ровенском общевойсковом полигоне, министр обороны Украины Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 "Молот".

В истории со взрывом на Ровенском полигоне назначена еще одна экспертиза

Проверка пройдет на базе специальной лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследования.

Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета. 

Как сообщал "УРА-Информ", основной версией взрыва миномета является его двойная подзарядки, в результате чего погибли трое военнослужащих, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.


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