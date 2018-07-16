В истории со взрывом на Ровенском полигоне назначена еще одна экспертиза

Проверка пройдет на базе специальной лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследования.

Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.

Как сообщал "УРА-Информ", основной версией взрыва миномета является его двойная подзарядки, в результате чего погибли трое военнослужащих, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.