В Грузии на шахте произошла авария, погибли четверо горняков

В результате инцидента погибли четыре человека. Как сообщает издание "Грузия Online", ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Грузии, полиция начала расследование происшествия.

Следствие ведется по второй части статьи 240 Уголовного Кодекса Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека.

Также сообщается о пострадавших, которых в настоящее время перевозят в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июля, произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка в Луганской области. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

Спустя шесть часов, шахтеров спасатели вывели шахтеров на поверхность.