11:43 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция возбудила уголовное дело из-за крушения самолета в Сумской области - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство вследствие крушения самолета в Сумской области. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей страничке в Facebook.

Полиция возбудила уголовное дело из-за крушения самолета в Сумской области - ФОТО

Согласно ее словам, в настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства аварии одномоторного самолета "Бекас Х-32", в результате которой погиб пилот. Также Науменко сообщила, что правоохранители также устанавливают точное место назначения авиалайнера.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 281 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области. Инцидент произошел неподалеку от села Зарудье Роменского района. 


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