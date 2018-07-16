Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себе ИГИЛ

Еще более 15 человек получили ранения. Как сообщает CNN, которая цитирует слова представителя министерства Фраудун Ажанд, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле ворот министерства когда сотрудники выходили из здания.

Среди жертв есть как мирные жители, так и представители сил безопасности.

Вместе с тем ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В понедельник утром исламисты сообщили, что нападение было совершено одним из боевиков-смертников.

Власти Афганистана не исключают, что количество жертв может возрасти.

Напомним, это была вторая атака на министерство за чуть более чем месяц.

Как сообщал УРА-Информ, 11 июня в Кабуле возле Министерства восстановления и развития сельских районо подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.