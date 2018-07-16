08:32 16.07.2018 | Происшествия | Новости
100198890:Polishuk

Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себе ИГИЛ

В столице Афганистана Кабуле, где накануне в воскресенье, 15 июня, прогремел взрыв возле здания Министерства развития сельских районов, погибли по меньшей мере семь человек.

Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себе ИГИЛ

Еще более 15 человек получили ранения. Как сообщает CNN, которая цитирует слова представителя министерства Фраудун Ажанд, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле ворот министерства когда сотрудники выходили из здания.

Среди жертв есть как мирные жители, так и представители сил безопасности.

Вместе с тем ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В понедельник утром исламисты сообщили, что нападение было совершено одним из боевиков-смертников.

Власти Афганистана не исключают, что количество жертв может возрасти.

Напомним, это была вторая атака на министерство за чуть более чем месяц.

Как сообщал УРА-Информ, 11 июня в Кабуле возле Министерства восстановления и развития сельских районо подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп заявил, что ЕС, Россия и Китай - торговые враги США Израиль обстрелял объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа Встреча Трампа с Путиным продлится полтора часа В Киеве неизвестные "заминировали" станцию метро "Гидропарк"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив