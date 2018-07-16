Ответственность за теракт в Афганистане взяла на себе ИГИЛ

В столице Афганистана Кабуле, где накануне в воскресенье, 15 июня, прогремел взрыв возле здания Министерства развития сельских районов, погибли по меньшей мере семь человек.
Еще более 15 человек получили ранения. Как сообщает CNN, которая цитирует слова представителя министерства Фраудун Ажанд, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле ворот министерства когда сотрудники выходили из здания.
Среди жертв есть как мирные жители, так и представители сил безопасности.
Вместе с тем ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В понедельник утром исламисты сообщили, что нападение было совершено одним из боевиков-смертников.
Власти Афганистана не исключают, что количество жертв может возрасти.
Напомним, это была вторая атака на министерство за чуть более чем месяц.
Как сообщал УРА-Информ, 11 июня в Кабуле возле Министерства восстановления и развития сельских районо подорвался смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.