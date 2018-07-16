На трассе в Черновцах столкнулись сразу восемь авто - ФОТО

Об этом сообщает местный сайт "Буковина" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

К счастью, в таком массовом ДТП никто не пострадал.

Кроме того, местная полиция рассматривает несколько версий инцидента. По одной из них, случилось четыре отдельных столкновений. По другой – это одно большое происшествие, причиной которого является неизвестное вещество, разлитое на дороге, возможно – мазут.

Из-за аварии объездная дорога была перекрыта для проезда.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Закарпатской области глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на своем автомобиле сбил двух женщин. В результате аварии одна женщина умерла от полученных травм, а вторую увезли в больницу с травмами. При этом водитель автомобиля был за рулем в нетрезвом состоянии.