13:57 16.07.2018 | Происшествия | Новости
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Францию всколыхнули беспорядки после победы на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Футбольные фанаты во Франции бурно праздновали победу в финале Чемпионата мира. На нем французы победили хорватов со счетом 4:2.

Францию всколыхнули беспорядки после победы на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Так, в городе Сан-Фели местный житель в состоянии эйфории не заметил припаркованные автомобили, врезался в них, протаранил дерево и от полученных травм погиб.

А в городе Аннеси футбольный фанат на радостях прыгнул в канал, сломал шею и умер.

В Лионе фанаты, празднуя, забрасывали стражей порядка пиротехникой. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

Неспокойно было и в Париже. На Елисейских полях группа молодых людей забросала ракетами и петардами витрины магазинов. Впрочем, большинство парижан праздновали традиционно.


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