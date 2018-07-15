15:45 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Харькова водитель протаранил коляску с младенцем - ФОТО

В Харькове легковой автомобиль протаранил женщину с коляской. Об этом передает пресс-служба полиции Харьковской области.

В центре Харькова водитель протаранил коляску с младенцем - ФОТО

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар, где и зацепил коляску. От удара пятимесячного малыша выбросило из коляски.

В результате аварии, 20-летняя мать мальчика получила ушибы и травму позвонка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Позже отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил родителей о том, что малыш скончался в больнице. На месте дорожно-транспортного происшествия работали скорая помощь, патрульная полиция, бойцы  ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 449 километре трассы "Киев - Одесса" грузовик протаранил легковой автомобиль


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