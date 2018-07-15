11:46 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице ликвидировали очередной зал игровых автоматов - ФОТО

В Киеве полиция пресекла деятельность двух игорных заведений. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице ликвидировали очередной зал игровых автоматов - ФОТО

Сообщается, что по улице Щербаковская было обнаружено два зала с игровыми слотами. Во время санкционированного обыска следователи изъяли оттуда 35 системных блоков, деньги и билеты для входа в систему. В подвале находилось несколько посетителей и администраторы, их допросили на месте обыска.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению организатора запрещенной деятельности, с помощью компьютерной техники и специальных программ предоставлял возможность азартным игрокам получать деньги.
Следователи назначили судебную компьютерно-техническую экспертизу

По данному факту расследуется уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению патронов.


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