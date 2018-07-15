06:00 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве ликвидировали огромную порно-студию - ФОТО

Столичные правоохранители провели задержание группы лиц, обеспечивавших деятельность порно веб-студии. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Киеве ликвидировали огромную порно-студию - ФОТО

По предварительной информации оперативников, Ооганизаторы указанной деятельности арендовали квартиры для размещения студий, подыскивали девушек для высокооплачиваемой работы в качестве "псевдо-моделей".

Преступники учили девушек размещать продукцию на специальных порно-сайтах, и в дальнейшем сбывали за денежное вознаграждение. К этой преступной деятельности привлекли администратора и 6 моделей, которые работали из расчета 40 процентов прибыли.

На студии злоумышленников были проведены обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства (компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, секс-игрушки и эротическое белье).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудникам киберполиции сегодня удалось задержать мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно.


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