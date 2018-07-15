13:43 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области иномарка сбила мотоциклиста - ФОТО

На трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск автомобиль Škoda Superb сбил мотоциклиста. Об этом передает novosti-n.org.

В Херсонской области иномарка сбила мотоциклиста - ФОТО

По предварительной информации, водитель Škoda ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Цюрупинска. На мосту через р. Конка мотоциклист неожиданно начал поворачивать налево, намереваясь развернуться в противоположном направлении. Водитель просто не успел вовремя среагировать и сбил мотоцикл. От мощного удара мотоцикл вместе с водителем и пассажиром отлетели почти на 30 метров.

В результате аварии мотоциклист и пассажир скончались на месте происшествия. Прибывшая на место происшествия бригада медиков лишь констатировала смерть мотоциклиста и его пассажира, им был 10-летний мальчик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве по адресу улица Газопроводная произошла смертельная авария.


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