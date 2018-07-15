В Черновцах произошла масштабная авария

Тут столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и два грузовика. Вместе с тем, к счастью, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

Как сообщил на своей странице в Facebook городской председатель Алексей Каспрук, на данный момент временно ограничили движение транспорта через объездную дорогу из-за масштабной аварии.

Желательно пользоваться въездом в город через старый мост, - отметил Каспрук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Королево Виноградовского района в воскресенье, 15 июля, пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. При этом среди пострадавших двое детей.