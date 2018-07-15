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Пьяный глава Перечинской РГА Закарпатской области сбил двух женщин

В Закарпатской области глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на своем автомобиле сбил двух женщин.

Пьяный глава Перечинской РГА Закарпатской области сбил двух женщин

В результате аварии одна женщина умерла от полученных травм, а вторую увезли в больницу с травмами. При этом водитель автомобиля был за рулем в нетрезвом состоянии.

Как сообщил в воскресенье, 15 июля, отдел коммуникации полиции Закарпатской области, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в городе Перечин на улице Октябрьская автомобиль сбил женщину, а водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что наезд действительно совершил глава Перечинской районной государственной администрации, житель Перечинского района. Управлял он джипом марки Cherokee иностранной регистрации.

Двух пострадавших в ДТП женщин в возрасте 71 и 56 лет "скорая помощь" доставила в реанимацию районной больницы, однако женщина младшего возраста скончалась от полученных травм. За жизни второй борются врачи.

Виновник аварии задержан, а автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Полиции открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В свою очередь глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль на своем персональном сайте сообщил, что подписал распоряжение об объявлении в Перечинском районе траура в связи со смертельным ДТП.

Уже сегодня стало известно, что вторая пострадавшая, умерла в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Королево Виноградовского района на Закарпатье в воскресенье, 15 июля, пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. При этом среди пострадавших двое детей.


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