08:00 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Отметил день рождение и оказался в госпитале: нетрезвого водителя задержали на Киевщине - ФОТО

На Киевщине пьяный водитель вылетел с проезжей части и столкнулся с деревом. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Отметил день рождение и оказался в госпитале: нетрезвого водителя задержали на Киевщине - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль занесло на одном из участков дорожного покрытия, он съехал на обочину и врезался в несколько деревьев. Позже стало известно, что у водителя на момент аварии был день рождения, а у пассажира Mitsubishi он днем ранее только закончился. Оба мужчины возвращались домой с корпоратива. На месте происшествия выяснилось, что у обоих были ярко выраженные признаки алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что водитель неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде. В результате ДТП пострадали как водитель, так и пассажир. Оба госпитализированы. На месте работали скорая помощь, патрульная полиция, бойцы  ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки.


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