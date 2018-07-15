Отметил день рождение и оказался в госпитале: нетрезвого водителя задержали на Киевщине - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль занесло на одном из участков дорожного покрытия, он съехал на обочину и врезался в несколько деревьев. Позже стало известно, что у водителя на момент аварии был день рождения, а у пассажира Mitsubishi он днем ранее только закончился. Оба мужчины возвращались домой с корпоратива. На месте происшествия выяснилось, что у обоих были ярко выраженные признаки алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что водитель неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде. В результате ДТП пострадали как водитель, так и пассажир. Оба госпитализированы. На месте работали скорая помощь, патрульная полиция, бойцы ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки.