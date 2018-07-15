На Закарпатье пьяный водитель врезался в иномарку, пострадало шесть человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. При этом среди пострадавших двое детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи. При этом травмы получили оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте два и пять лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове легковой автомобиль протаранил женщину с коляской. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар, где и зацепил коляску. От удара пятимесячного малыша выбросило из коляски.