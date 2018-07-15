09:58 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Боевики традиционно активизировались в темное время суток. На этот раз из минометов и запрещенных Минскими договоренностями пулеметами враг вел огонь в районе населенных пунктов Крымского, Новотошковское, Новолуганское, Железного, Марьинки, Авдеевка, Красногоровка, Песков, Талаковка, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя.

Не было спокойно и на Мариупольском направлении была замечена вражеская группа снайперов. ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь и дать бой противнику.

В результате вражеского огня были ранены двое украинских военных, о потерях в рядах не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.


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