На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.
Боевики традиционно активизировались в темное время суток. На этот раз из минометов и запрещенных Минскими договоренностями пулеметами враг вел огонь в районе населенных пунктов Крымского, Новотошковское, Новолуганское, Железного, Марьинки, Авдеевка, Красногоровка, Песков, Талаковка, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя.
Не было спокойно и на Мариупольском направлении была замечена вражеская группа снайперов. ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь и дать бой противнику.
В результате вражеского огня были ранены двое украинских военных, о потерях в рядах не сообщается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.