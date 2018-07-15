На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП - ФОТО

На 449 километре трассы "Киев - Одесса" грузовик протаранил легковой автомобиль. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen стоял на обочине и в него врезался тягач DAF с ячменем, который двигался в попутном направлении. В результате обе машины улетели в кювет, голубиной метров 10.
Водитель грузовика, скорее всего, уснул и допустил столкновение со стоящим автомобилем.
В результате аварии два человека попали в больницу, а ребенок погиб на месте, водитель грузовика также был госпитализирован. На месте работали скорая помощь, патрульная полиция, бойцы ГСЧС и следственно-оперативная группа.
Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно на Киевщине пьяный водитель вылетел с проезжей части и столкнулся с деревом.