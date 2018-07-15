21:15 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине автомобиль с иностранцами упал с моста - ФОТО

В Сколевском районе Львовской области в воскресенье, 15 июня, автомобиль "Mitsubishi" съехал с моста в кювет и перевернулся.

На Львовщине автомобиль с иностранцами упал с моста - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четверо иностранцев. Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, авария произошла около двух часов дня на автодороге "Тухля - Славское" в Сколевском районе.

По предварительным данным водитель иномарки, 38-летний иностранец, не справился с управлением.

При этом травмы получили кроме водителя трое пассажиров авто. Все они иностранцы, а один из них несовершеннолетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове легковой автомобиль протарани женщину с коляской. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар, где и зацепил коляску. От удара пятимесячного малыша выбросило из коляски.


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