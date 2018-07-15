09:00 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщише ликвидировали канал торговли и поставок оружия - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали очередную группировку, которая занималась торговлей и перепродажей огнестрелами. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

На Харьковщише ликвидировали канал торговли и поставок оружия - ФОТО

Сообщается, что в ходе проведенной совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС операции была задержана группа лиц,  которая наладила канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции. 

В ходе задержания преступников были изъяты гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова и прочее оборудование.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сумской области сотрудники правоохранительных служба задержали местного жителя, который организовали у себя в подвале подпольное производство патронов и переработку оружия.  


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