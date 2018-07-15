04:00 15.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198838:roman

На Харьковщине задержали координатора группы "секс-туристок"

Сотрудники полиции в Харькове задержали мужчину, который пытался продать двух украинских девушек в сексуальное рабство. Об этом передает пресс-служба полиции Харьковской области.

На Харьковщине задержали координатора группы

Сообщается, что задержанный 27-летний житель Сум пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины с целью сексуальной эксплуатации. В ходе допроса преступник признался, что используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достиг договоренности об их перемещении через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг для иностранцев.

Злоумышленнику грозит 10 и более лет лишения свободы.

На данный момент открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно харьковские полисмены накрыли притон, который организовал 24-летний гражданин Азербайджана. 


Поделиться
Читайте также:

  • Кризис подталкивает украинок чаще искать заморского мужа. Несколько крупных брачных агентств Киева, Донецка, Львова подтвердили нам такую тенденцию в последнее время. Желающих начиная с нового года стало в полтора раза больше. И к лету ожидается настоящий бум украинских невест.

  • В Мьянме в результате наводнения погибли 99 человек.

  • Сегодня, 14 июля на территории всех областей Украины ожидается существенное потепление, температура воздуха поднимется до плюс 33. 
 
Иван Ракитич предложил своей жене интересное пари Уилл Смит хочет поучиться у Неймара актерскому мастерству В Аргентине появился "курорт-призрак" - ФОТО Мир попрощался с знаменитой женой джазового исполнителя - Нэнси Синатрой
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив