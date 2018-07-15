На Харьковщине задержали координатора группы "секс-туристок"

Сообщается, что задержанный 27-летний житель Сум пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины с целью сексуальной эксплуатации. В ходе допроса преступник признался, что используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достиг договоренности об их перемещении через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг для иностранцев.

Злоумышленнику грозит 10 и более лет лишения свободы.

На данный момент открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно харьковские полисмены накрыли притон, который организовал 24-летний гражданин Азербайджана.