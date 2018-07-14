12:44 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице столкнулись иномарка и маршрутка "Богдан" - ФОТО

В Киеве вчера вечером на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маргрутки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице столкнулись иномарка и маршрутка

По предварительной информации, маршрутка №189 типа "Богдан" двигалась в сторону площади Победы. В этот момент девушка за рулем Hyundai сдавала задом, отъезжая от кафе на проезжую часть.

Водитель маршрутки утверждает, что сразу не заметил, что машина движется назад, а когда заметил, остановиться не успел. Места для маневра не было, так как слева двигался плотный поток автомобилей. Автобус ударил Accent с левой стороны багажника, от чего последнего развернуло на 180 градусов и отбросило на тротуар.

Стоит отметить, что в момент аварии в маршрутном такси находились шесть пассажиров. Никто из них не пострадал. Травму головы получила пассажир Hyundai. Ее госпитализировали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мариуполе произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки.


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