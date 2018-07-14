В столице пьяный мужчина с ножом кидался на пляжников - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, мужчина сначала спровоцировал конфликт с отдыхающими у озера, а затем достал нож и несколько раз ударил им одного из ребят. Между ними возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев выхватил нож и несколько раз ударил им оппонента.

Прибыв на место происшествия правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия по подозрению в совершении преступления и задержали 27-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи.

По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в соломенском парке "Орлятко" мужчина пытался отобрать алкоголь у молодых людей угрожая им физической расправой.