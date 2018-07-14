В Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda ехал в направлении Берестейской, перед ним резко затормозил BMW X5. В итоге, чтобы уйти от удара, водитель Skoda выехал на встречную полосу движения и его в бок протаранил автомобиль Volkswagen Passat.

В результате, движение электротранспорта полностью остановлено и образовалась пробка, но ближе к вечеру движение было полностью восстановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области автомобиль Volkswagen врезался в фуру. Водитель легковушки немного ударился головой, а пассажир локтем. Стоимость ущерба автомобиля оценивается в 1500 долларов.