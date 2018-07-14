04:00 14.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки - ФОТО

В Киеве на улице Василенко иномарка протаранила два легковых автомоиля. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda ехал в направлении Берестейской, перед ним резко затормозил BMW X5. В итоге, чтобы уйти от удара, водитель Skoda выехал на встречную полосу движения и его в бок протаранил автомобиль Volkswagen Passat. 

В результате, движение электротранспорта полностью остановлено и образовалась пробка, но ближе к вечеру движение было полностью восстановлено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области автомобиль  Volkswagen врезался в фуру.  Водитель легковушки немного ударился головой, а пассажир локтем. Стоимость ущерба автомобиля оценивается в 1500 долларов. 


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