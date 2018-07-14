23:00 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появилась группа неизвестных, поджигающих лифты в подьездах

В Киеве в одной из многоэтажек на мужчина в поджег лифт. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве появилась группа неизвестных, поджигающих лифты в подьездах

По предварительной информации, парень в черной куртке с капюшоном занес в кабину лифта пакет с неизвестным веществом и убежал. Это видно по наружным камерам наблюдения. 

На место происшествия по вызову приехала пожарная служба. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кабина лифта и входные двери в подъемник на восьмом и девятом этажах. К счастью, никто не погиб и не был травмирован.

Личность мужчины, совершившего преступление, будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пенсионер поджег свою квартиру сигаретным окурком. Возгорание началось возгорание дома с 3 этажа, пламя распространилось на верхние этажи.


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