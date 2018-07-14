В Киеве наконец-то задержали вора в маске "Человека-паука" - ВИДЕО

По предварительной информации, подозреваемый под угрозой ножа и в маске киногероя совершил три разбоя возле станции метро "Почайна". На счету злоумышленника также аналогичные эпизоды в разных районах столицы.

Задержанный признался, что заранее покупал маски "Человека-паука" и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбоя. Выбирал небольшие пункты выдачи быстрых кредитов в местах дорожных развязок, где можно быстро исчезнуть в толпе и убежать.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенное нападающему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для правонарушителя избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", два месяца назад в Деснянском районе Киева в маске популярного киногероя и персонажа комиксов " Человека-паука" организовал ограбление кредитного пункта.