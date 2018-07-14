16:44 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве наконец-то задержали вора в маске "Человека-паука" - ВИДЕО

Сегодня, 14 июля, полиция Киева задержала мужчину, который в масках совершал разбойные нападения на кредитные учреждения. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Киеве наконец-то задержали вора в маске

По предварительной информации, подозреваемый под угрозой ножа и в маске киногероя совершил три разбоя возле станции метро "Почайна". На счету злоумышленника также аналогичные эпизоды в разных районах столицы. 

Задержанный признался, что заранее покупал маски "Человека-паука" и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбоя. Выбирал небольшие пункты выдачи быстрых кредитов в местах дорожных развязок, где можно быстро исчезнуть в толпе и убежать.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенное нападающему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для правонарушителя избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", два месяца назад в Деснянском районе Киева в маске популярного киногероя и персонажа комиксов " Человека-паука" организовал ограбление кредитного пункта.


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